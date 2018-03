Die Autorin Dorothee Achenbach, die in zwei Büchern ihr Leben mit dem wegen Betruges verurteilten Ex-Mannes Helge Achenbach verarbeitete, lebt offenbar wieder in einer glücklichen Beziehung.

Christian Zimmermann heißt der neue Mann an ihrer Seite und ist Unternehmer, wie sie sagt. Und die beiden sind seit gut vier Monaten ein Paar.

Sie lernten sich über berufliche Wege kennen, wir Dorothee Achenbach berichtet. Sie brachte auch ihre eigene Kunstberatung an den Start namens "Black Label Art Consulting". So kam das Paar miteinander in Kontakt. Von Ex Helge, mit dem sie zwei Kinder hat, ist sie längst geschieden. Seit 2016 sind sie nicht mehr verheiratet.

(bpa)