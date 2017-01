Zuerst kosteten ihn die Untreue-Vorwürfe das Amt. Jetzt ist Wolfgang Raab, ehemaliger Chef der Düsseldorfer Uniklinik, vom Landgericht Düsseldorf zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Mit einem Schuldspruch wegen Untreue in besonders schwerem Fall und einer Bewährungsstrafe von acht Monaten hat das Landgericht am Dienstag den Strafprozess gegen Ex-Uniklinik-Chef Wolfgang Raab abgeschlossen. Der 63-Jährige muss außerdem als Bewährungsauflage jetzt 10.000 Euro an den "Verein der Freunde und Förderer der Heinrich-Heine-Universität" zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte auf zehn Monate Haft mit Bewährung für Raab plädiert. Die Verteidiger forderten dagegen Freispruch, hatten nur hilfsweise einen Schuldspruch unter Strafvorbehalt angeregt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Rund 28.400 Euro beträgt laut Richterspruch der materielle Schaden für die Uniklinik, weil Raab eine zahnärztliche Privatambulanz auf dem Klinikgelände jahrelang nahezu ausschließlich durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter betreuen ließ, der allerdings aus Uni-Mitteln bezahlt wurde. Die Richter gingen davon aus, dass dieser Mitarbeiter wöchentlich 32,75 Stunden dort tätig war. Zusätzlich stellten die Richter fest, dass der Uniklinik noch ein weiterer, nicht wirtschaftlicher Schaden entstanden sei, weil jener Mitarbeiter durch seine zeitintensive Tätigkeit in der Privatambulanz auch aus seinen Kernaufgaben für die Uni abgezogen worden sei.

Materieller Schaden geringer als angenommen

Wie zuvor schon die Staatsanwälte kritisiert hatten, stellte auch das Landgericht jetzt fest, das NRW-Wissenschaftsministerium habe hier seine "Aufsichtspflichten nicht ausreichend wahrgenommen". Mehrere Informationen über jene Abläufe in der Privatambulanz und die Rolle von Raab hatten offenbar nicht zu Konsequenzen geführt. Das Landgericht ging davon aus, dass Raab sich einer "schweren Pflichtverletzung" schuldig gemacht hat, die ihm allerdings auch leicht gemacht worden sei.

Die Staatsanwälte hatten in ihrer Anklage zunächst sogar einen Schaden von rund 350.000 Euro für die Uniklinik errechnet, hatten das im Prozessverlauf jedoch auf 208.000 Euro korrigiert. Die Raab-Anwälte hatten in einer Gegenrechnung den materiellen Schaden für die Uniklinik mit maximal 28.348,96 Euro beziffert. Dieser Variante haben sich die Richter angeschlossen. Welche dienstrechtlichen Konsequenzen dieser Schuldspruch für Raab haben könnte, muss in einem gesonderten Verfahren geprüft werden.

