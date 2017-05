Auf dem Gelände des Kraftwerks Lausward am Düsseldorfer Hafen gibt es tierischen Nachwuchs. Dort ist ein kleiner Wanderfalke geschlüpft.

In dem Nistkasten in luftiger Höhe, indem ein Wanderfalkenpaar schon seit einiger Zeit wohnt, ist der kleine Falke im Mai zur Welt gekommen. Das teilten die Stadtwerke am Dienstag mit.

Experten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz des NABU verpassten dem männlichen Jungtier bereits einen Ring, damit es wiedererkannt und seine Bewegungen nachvollzogen werden können.

Um den Bestand an Wanderfalken zu schützen, werden auch in Städten schon seit einigen Jahrzehnten Nisthilfen in Höhen um die 100 Meter angebracht. Der Standort Lausward ist laut Mitteilung der Stadtwerke der älteste und erfolgreichste Brutplatz für Wanderfalken in Düsseldorf.

(lis)