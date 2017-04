später lesen Düsseldorf Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Pempelfort FOTO: Nicolas Ehrenberg FOTO: Nicolas Ehrenberg 2017-04-24T15:35+0200 2017-04-24T15:21+0200

Am Montagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Blücherstraße im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort gerufen. Was dort rauchte, war aber nur angebranntes Essen.