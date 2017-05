später lesen Düsseldorf Gericht verbietet verkaufsoffenen Sonntag in Benrath FOTO: Olaf Staschik FOTO: Olaf Staschik 2017-05-03T15:53+0200 2017-05-03T21:47+0200

Es bleibt dabei: Am kommenden Sonntag dürfen die Händler in Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt öffnen - in Benrath nicht. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Es hält den Maimarkt nicht für einen ausreichenden Publikumsmagneten.