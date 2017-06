später lesen In Düsseldorf ausgesetzt Katzenbabys aus der Schnellrestaurant-Tüte geht es wieder gut FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Kommunikation FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Kommunikation 2017-06-21T15:57+0200 2017-06-21T15:57+0200

Die drei Kätzchen, die am Sonntag in Düsseldorf in einer Schnellrestaurant-Tüte ausgesetzt wurden, sind wohlauf. Sie sind nach einem kurzen Aufenthalt in einer Klinik im Tierheim angekommen. Bis sie ein neues Zuhause bekommen, wird es aber noch etwas dauern.