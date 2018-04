Bahnfahrer zwischen Köln und Düsseldorf brauchen ab heute sechs Wochen lang jede Menge Geduld. Es wird gebaut - und umgeleitet.

Für Bahn-Pendler zwischen Köln und Düsseldorf beginnt am Montag eine anstrengende Zeit: Seit den frühen Morgenstunden ist die Mammut-Baustelle auf der Bahn-Strecke von Köln nach Düsseldorf in Betrieb. Die Fernbahngleise zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Benrath sind für sechs Wochen komplett gesperrt. Lediglich die S-Bahngleise stehen noch zur Verfügung.

Auf den Fernverkehr auf der bundesweit wichtigen Nord-Süd-Strecke hat die Sperrung große Auswirkungen: So fährt die Hälfte der täglich 160 Fernzüge den Düsseldorfer Hauptbahnhof in dieser Zeit nicht mehr an.

Im Nahverkehr empfiehlt die Bahn den Berufspendlern Umleitungen über Neuss. Der RE 6, der Rhein-Weser-Express, der vom Köln-Bonner Flughafen über Neuss nach Düsseldorf und weiter nach Minden fahre, verkehre planmäßig. Tickets blieben auch bei einer veränderten Streckenführung gültig, sagt die Bahn.

Der Grund für die Sperrung auf dem Fernbahngleis sind umfangreiche Sanierungsarbeiten, die bis zum 19. Mai andauern sollen. In dieser Zeit werden rund 43 Kilometer Schienen und 22 Kilometer Kabel ausgetauscht, 36 000 Schwellen und 26 000 Tonnen Schotter ersetzt. Insgesamt investiert die Bahn nach eigenen Angaben 11,5 Millionen Euro.

Auswirkungen auf den Fernverkehr

Der ICE Sprinter (Hamburg - Köln) zum Beispiel braucht rund 10 bis 20 Minuten länger.

Der IC32 (Berlin - Ruhrgebiet - Bonn - Süddeutschland) wird weitgehend ohne Halt in Düsseldorf mit rund 30 Minuten längerer Fahrzeit umgeleitet.

Die ICE-Linie 42 (Dortmund - Stuttgart - München) endet jeweils in Essen oder Düsseldorf und die ICE-Linie 47 zwischen Dortmund und Stuttgart wird teilweise über Wuppertal umgeleitet, wodurch fast alle Halte im Ruhrgebiet entfallen.

Die IC-Linie 50 (Leipzig - Erfurt - Paderborn - Köln) beginnt und endet in Düsseldorf statt in Köln.

Der ICE78 (Amsterdam - Köln - Frankfurt) fährt über Mönchengladbach, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf werden nicht angefahren.

Auswirkungen auf den Nahverkehr

Auch hier werden sich die Bauarbeiten auswirken, unter anderem auf den RE2 (die Züge fallen zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf aus) und den RE5 (keine Züge zwischen Düsseldorf Hbf und Leverkusen Mitte). Die Linie RB37 verkehrt nicht zwischen Duisburg Hbf und Duisburg-Entenfang. Bei der S68 fallen die Züge zwischen Langenfeld und Düsseldorf Hbf aus.

Trasse Essen-Duisburg ist wieder frei

Pendler im Ruhrgebiet können hingegen aufatmen: Die Vollsperrung auf der Strecke Essen-Duisburg ist wie geplant um 04.00 Uhr diese Nacht aufgehoben worden. Zwei Wochen lang war die Strecke dicht - eine der meistbefahrenen Trassen Deutschlands mit rund 700 Zügen am Tag. Grund war der Neubau einer Straßenbrücke in Mülheim an der Ruhr.

