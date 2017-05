Beim Metro-Marathon in Düsseldorf liefen auch am Sonntag, den 30. April 2017 einige Teilnehmer in verrückten Kostümen - wie hier eine Läuferin im Tütü.

Beim Metro-Marathon in Düsseldorf liefen auch am Sonntag, den 30. April 2017 einige Teilnehmer in verrückten Kostümen - wie hier eine Läuferin im Tütü. weniger