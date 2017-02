Die Probleme der Düsseldorfer Rheinbahn mit ihren U-Bahn-Wagen werden immer größer - viele Fortuna-Fans werden daher am Freitag erneut mit dem Bus zum Heimspiel fahren müssen.

Die Techniker des Unternehmens haben an zwei weiteren Fahrzeugen des Typs B80 eine defekte Schweißverbindung festgestellt, sie wurden vorsorglich aus dem Verkehr gezogen. Deshalb muss die Rheinbahn inzwischen schon auf 28 ihrer 90 Wagen dieses Typs verzichten. Es handelt sich um die rot-weißen Aluminium-Bahnen mit den Baujahren 1985 bis 1993, die den Großteil der alten U-Bahn-Flotte ausmachen. Bereits in der letzten Januarwoche wurde dieses Problem bekannt.

Als Folge fehlen Wagen, um den üblichen Sonderbetrieb zu Heimspielen der Fortuna zu organisieren. Ab 15 Uhr wird die Rheinbahn deshalb am Freitag auf der U-Bahn-Linie 78 zur Arena häufiger verkehren, allerdings nicht mit der gewohnten Menge an Wagen. Daher setzt sie zusätzlich einen Shuttle-Bus ein, der an der Heinrich-Heine-Allee am Halt vor dem Opernhaus startet und ohne Zwischenstopp zur Arena fährt. Das Unternehmen rät den Fußballfans, früher als gewohnt loszufahren, damit die Züge unmittelbar vor Spielbeginn nicht überfüllt sind. Der Anstoß in der Arena erfolgt um 18.30 Uhr.

Es ist noch nicht abzusehen, wie die Rheinbahn die Probleme beheben wird. Gemeinsam mit externen Fachleuten sucht das Unternehmen nach der Ursache für die Schäden, die bei einer Routinekontrolle aufgefallen waren.

