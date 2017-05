später lesen Fest in Düsseldorf Diskussion, Streetfood und Straßenkunst beim Europatag im Rathaus FOTO: Endermann, Andreas (end) FOTO: Endermann, Andreas (end) 2017-05-03T13:22+0200 2017-05-03T13:31+0200

"Gemeinsam in Düsseldorf, Europa" ist das Motto des Europatags am Samstag. Neben einer Diskussion mit EU-Abgeordneten erwartet die Besucher am Samstag Streetfood und Straßenkunst.