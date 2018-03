Kurz vor Mitternacht ist in der vergangenen Nacht ein mittelgroßer Anhänger an der Oerschbachstraße in Düsseldorf-Reisholz abgebrannt.

Kurz vor Mitternacht ist in der vergangenen Nacht ein mittelgroßer Anhänger an der Oerschbachstraße in Düsseldorf-Reisholz abgebrannt. weniger