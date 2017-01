später lesen Düsseldorf Rheinbahn prüft Konsequenzen für Hetz-Beiträge FOTO: dpa, skm vfd FOTO: dpa, skm vfd Teilen

2017-01-09

Die Rheinbahn-Chefs Michael Clausecker und Klaus Klar kündigen in einem Schreiben an die Mitarbeiter an, dass die rechtsradikalen Beiträge eines Fahrers in einer internen WhatsApp-Gruppe von der Personalabteilung geprüft werden.