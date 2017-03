später lesen Düsseldorf Düsseldorf sagt: Bonjour, Tour! 2017-03-26T20:27+0200 2017-03-27T00:00+0200

Erst das Willkommensfest für die Tour de France, dann die Nacht der Museen - in der Innenstadt ließ sich der Samstag auf ganz besondere Weise genießen. Rund ums Rathaus wurden Frankreich und die Tour de France zelebriert, schließlich waren es an diesem Tag nur noch 100 - ganz genau: 98 - Tage, bis der Grand Départ des größten Radrennens in Düsseldorf ansteht. Also star- tet jetzt die heiße Phase vor dem Event. Der gut gelaunte Herr in Gendarmerie-Uniform, der sich Francois le Flic nennt, fand ein dankbares Publikum für seine Späße.