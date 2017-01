Ein Leitstellendisponent der Feuerwehr hat am Montagabend einem drei Tage alten Baby das Leben gerettet. Der Säugling bekam keine Luft mehr. Per Telefon half der Düsseldorfer Sanitäter bei der Wiederbelebung.

In 20 Jahren als Feuerwehrmann und Sanitäter in Düsseldorf hat Patrick Hubberten sicherlich schon einiges gesehen. Nur einmal, 2003 musste er selbst ein Kleinkind reanimieren. Am Montagabend hat er nun einem erst drei Tage alten Baby per Telefon das Leben gerettet – selbst für einen Profi kein Einsatz wieder jeder andere.

Hubberten, der in Kempen wohnt, hatte Dienst als Leitstellendisponent. Am frühen Abend wählte eine 33 Jahre alte Frau den Notruf. "Sie hat mir gesagt, ihr Baby liege auf ihrem Schoß. Es sei ganz blau im Gesicht und reagiere nicht mehr." Der Notfallsanitäter ist selbst Vater. Seine Tochter ist vier, sein Sohn wird heute zehn Jahre alt. "Man kann sich dann natürlich um so mehr in die Situation hineinversetzen", sagt er. Am Ende gehe es aber nur noch darum, wie gut man vorbereitet sei. "Aber klar", so Hubberten, "drei Tage alt – das treibt schon den Puls nach oben."

In der Leitstelle geht in solchen Fällen alles ganz schnell: "Wir brauchen bloß kurz 'Telefonanimation' zu sagen. Die Kollegen schicken dann direkt einen Rettungswagen los, während wir am Telefon die Wiederbelebung anleiten."

Der 42-Jährige folgte dem Reanimations-Schema für Kleinkinder und Säuglinge: "Ich habe der Mutter gesagt, sie soll ihr Kind auf eine glatte Unterlage legen und seinen Kopf leicht überstrecken." Dann erklärte er ihr die Beatmung: "Fünf kurze Atemzüge, ganz vorsichtig, bis der Brustkorb sich hebt."

Die Mutter sei immerhin so gefasst gewesen, erinnert sich Hubberten, dass sie seinen Anweisung folgen konnte. "Ich habe ihr gesagt, dass ich auf jeden Fall am Telefon bleibe, bis der Notarzt da ist." Nachdem sie das Baby einige Male beatmet hatte, fragte der Notfallsanitäter, ob das Baby wieder Luft bekomme. "Nein, aber eine Hand bewegt sich", antwortete die junge Frau.

Auch die Hautfarbe wechselte wenig später von Blau zurück zu Rosa. "Da war mir klar, dass wir den nächsten Schritt – die Herzdruckmassage – wahrscheinlich nicht brauchen werden."

Als schließlich der Notarzt eintraf, atmete das Kind wieder selbstständig. Mutter und Baby wurden zur Behandlung in die Klinik gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr befindet sich das drei Tage alte Kind auf dem Weg der Besserung.

Besonders beschäftigen tue ihn der Einsatz im Nachhinein nicht, sagt Patrick Hubberten am nächsten Tag. "Wir haben unter Kollegen kurz mal drüber geredet, aber dann kamen natürlich die nächsten Anrufe." Er sei einfach froh, dass es dem Kind besser gehe. "Gut, dass es so gelaufen ist."

(hpaw)