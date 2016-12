Die Polizei hat am frühen Donnerstagabend eine Wohnung an der Ellerstraße in Düsseldorf-Oberbilk gestürmt. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffenrecht. Ob ein Zusammenhang mit der Jagd auf den Berliner Attentäter besteht, ist noch unklar. Von Stefani Geilhausen

Laut Polizei wurde bereits seit den Morgenstunden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffenrecht ermittelt. Im Lauf des Tages verdichteten sich dann die Hinweise auf ein Haus und eine bestimmte Wohnung. Am Höherweg in Flingern und in Unterbilk wurden mehrere Männer festgenommen.

Am Abend dann folgte der SEK-Einsatz an der Ellerstraße in Oberbilk. Dort gab es laut Polizei keine Festnahmen. Verletzt wurde bei dem Einsatz ebenfalls niemand. Die am Höherweg und in Unterbilk festgenommenen Männer im Alter zwischen 25 und 28 Jahren wurden am Abend verhört.

Ob die Ermittlungen in Düsseldorf im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Berliner Attentäter stehen, wollten weder die Polizei noch die Generalbundesanwaltschaft bestätigen oder dementieren. Die Polizei hat für Freitag weitere Informationen angekündigt.