2017-01-13T08:45+0100 2017-01-13T08:56+0100

Wegen eines Metallstückes in den Gleisen ist am Freitagmorgen eine Straßenbahn an der Ulmenstraße entgleist. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Verkehr wurde kaum beeinträchtigt. Die Rheinbahn setzte Taxis als Ersatz ein.

