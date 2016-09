später lesen Feste und Demonstrationen Hier wird es am Wochenende eng auf Düsseldorfs Straßen FOTO: Schaller FOTO: Schaller Teilen

2016-09-16

Race am Rhein, Demonstrationen, China-Fest und vieles mehr: Am Wochenende gibt es in Düsseldorf zahlreiche Veranstaltungen, die für Verkehrsbehinderungen sorgen dürften. Wir haben die wichtigsten Informationen dazu zusammengefasst.