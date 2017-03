Düsseldorf: Düsseldorf verteidigt Rang unter "lebenswerten Städten"

Die Landeshauptstadt behauptet ihren sechsten Platz in der Liste von Mercer und ist damit zweitbeste deutsche Stadt.

Düsseldorf ist höchst lebenswert - diese These, die selbst Dauerstausteher und Kenner des städtischen Haushalts kaum in Frage stellen, hat das Beratungsunternehmen "Mercer" der Landeshauptstadt bestätigt. In der internationalen Rangliste der "lebenswerten Städten" (offizieller Titel: "Mercer Quality of Living Ranking 2017") landete Düsseldorf wie im vergangenen Jahr auf Platz sechs. Spitzenreiter ist Wien vor Zürich und dem neuseeländischen Auckland. Beste deutsche Stadt ist München auf Platz vier, hinter Düsseldorf folgt im nationalen Vergleich Frankfurt als Siebter. Ähnlich erfreulich - an dieser Stelle scheiden die Stausteher allerdings aus - ist die Position in der Liste zur Infrastruktur. Dort liegt Düsseldorf auf Platz fünf, hinter Singapur, Frankfurt, München und Kopenhagen.

Um die Lebensqualität einer Stadt zu beurteilen, werden 39 Kriterien analysiert, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandt wurden, eine zentrale Rolle spielen. Dazu zählen politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Aspekte. Hinzu kommen Faktoren wie Gesundheit und Bildungsangebote.

Mercer beschäftigt nach eigenen Angaben rund 20.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern. Die Daten für die neue Studie wurden zwischen September und November 2016 erhoben. Mercer betont, dass das Ergebnis vor allem Regierungen und Unternehmen helfen soll, sich zu orientieren, wenn sie Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Sie ist nicht für Investitionen oder touristische Zwecke ausgelegt.

Besonders positiv wurde in Düsseldorf, wie aus der zweiten Rangliste ersichtlich ist, die Infrastruktur bewertet. Die im vergangenen Jahr eröffnete Wehrhahn-Linie und die Nähe zum drittgrößten Flughafen spielten dabei eine wesentliche Rolle. Ebenfalls gute Noten gab es für das Kultur- und Freizeitangebot. Mit ihren Museen, Kinos und Bühnen konnte sich die Landeshauptstadt gegen andere Städte behaupten. Und noch ein Plus: die gute medizinische Versorgung.

Studien wie die von Mercer bilden einen wichtigen Ausgangspunkt für die Arbeit an der neuen Dachmarke. Düsseldorf schneidet darin und in anderen Erhebungen seit Jahren sehr gut ab, davon erfahren aber zu wenige. In Deutschland wird der Stadt oft Kälte und Leistungsorientierung vorgeworfen, international kämpft sie um Bekanntheit - neben den vier deutschen Millionenstädten und Frankfurt.

(hdf/han)