Wenn die ersten Weihnachtsbäume anfangen zu nadeln, wird die Awista aktiv. Denn wie in jedem Jahr holt die städtische Müllentsorgung ab Anfang Januar die ausgedienten Tannenbäume direkt vor der Haustüre ab. Am Montag, 9. Januar, müssen sich die Bewohner von Mörsenbroich von ihrem Weihnachtsschmuck trennen. Am Dienstag, 10. Januar, folgen die Stadtteile Düsseltal, Rath, Lichtenbroich und Unterrath. Am Mittwoch, 11. Januar, sind Ludenberg, Unterbach und Vennhausen an der Reihe.

Abholtermin für Hubbelrath, Kaiserswerth, Knittkuhl, Lohausen und Stockum ist der 12. Januar. In Angermund und Gerresheim müssen die Bäume am Freitag, 13. Januar, an den Straßenrand gestellt werden. Dann sind am Montag, 16. Januar, noch Eller und Wittlaer vorgesehen. Und den Schluss bilden am Dienstag, 17. Januar, die Stadtteile Flingern, Lierenfeld, Kalkum und Grafenberg. Hier gibt es eine Liste der Awista mit allen Terminen.

Die Abfuhr beginnt jeweils um 6 Uhr und dauert bis zum späten Abend. Wer sicher gehen will, dass der Baum auch mitgenommen wird, muss einiges beachten. So müssen die Gewächse gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden und sie müssen abgeschmückt, frei von Lametta und unverpackt sein, da sie umweltgerecht kompostiert werden sollen. Außerdem werden nur Bäume abgefahren, die nicht größer als zwei Meter sind.

Wer sich jetzt noch nicht von seinem Baum trennen möchte, kann diesen später an den Recyclinghöfen abgeben. Der Hof an der Niederrheinstraße 229 in Lohausen und in Flingern am Flinger Broich 15 haben montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr, der Hof in Flingern bis 16 Uhr, geöffnet. Zusätzlich kann man Grünschnitt auch am 1. Samstag im Monat am Parkplatz hinter dem Toom Baumarkt an der Ulmenstraße (Zufahrt über die Straße An der Piwipp) und am 4. Samstag im Monat in Gerresheim am Schützenplatz an der Gerricusstraße zwischen 10 und 14 Uhr abgeben.

Weitere Infos unter Telefon 83099099 oder unter www.awista.de

Quelle: RP