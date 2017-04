Bewerbung beim DFB: Düsseldorf will EM-Gastgeber 2024 werden

Zehn Städte werden 2024 Spielorte der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland werden, 17 haben sich beworben. Und eine von ihnen ist Düsseldorf. Bis zum 26. April muss die Bewerbung eingereicht werden - ein Team war jetzt beim Deutschen Fußball-Bund, um sich zu informieren.

Er sei zuversichtlich, dass die Stadt im Juni "eine ausgezeichnete Bewerbung einreichen" werde, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche am Mittwoch. Die Euphorie, mit der das Bewerbungsteam am Dienstag aus der DFB-Zentrale zurückgekommen war, habe am Abend durch den Bombenanschlag in Dortmund einen Dämpfer erhalten, aber: "Es wäre das falsche Signal, auf etwas zu verzichten, was zu unserer freiheitlich verfassten Gesellschaft gehört - und sportliche Großveranstaltungen gehören dazu."

69 Fragen stehen im "Pflichtenheft" aus Frankfurt. Eine davon gilt der Sportförderung durch die Stadt, und Hintzsche ist sicher, dass Düsseldorf da punkten kann. Mehr darf er über den Fragenkatalog nicht sagen, den jede Bewerberstadt beantworten muss, der ist nämlich vertraulich. Und er will auch nicht vor den Mitbewerbern protzen, die alle ein "hohes Ambitionsniveau" hätten.

17 Städte wollen einen der zehn Gastgeber-Plätze. Der DFB verlangt von ihnen unter anderem ein ausreichendes Kontingent an Hotelbetten aller Sterne-Klassen, Sehenswürdigkeiten in Stadionnähe, damit kulturhungrige Fußballfans nicht so weit laufen müssen, und eine gute Verkehrsinfrastruktur - nichts, was Düsseldorf verschrecken müsste. Auch in Sachen Trennung problematischer Fan-Gruppen kann die Stadt auf gut geübte Praxis verweisen.

Bis zum 26. April muss aus dem angemeldeten Interesse eine offizielle Bewerbung geworden sein; am 12. Juni müssen dann alle Unterlagen beim DFB eingereicht sein. Der Stadtdirektor ist guter Dinge, dass es - nach der Absage für die WM 2006 - diesmal mit dem Turnier in der Arena klappt. Und wenn nicht? "Die Sportstadt muss unabhängig von der EM mit dem Stadion konkurrenzfähig bleiben - darum kümmern wir uns auch."

(sg)