Rund 60 Sorten Brot hat Altstadt-Bäcker Josef Hinkel im Angebot. Doch seine neueste Kreation lässt vor allem Hippie- und Kiffer-Herzen höher schlagen. Das Brot des Monats Februar ist nämlich eine "Kiffer-Kruste". Dabei handelt es sich um ein Quark-Weizenmischbrot mit Hanfsamen und Hanföl. 500 Gramm Brot gibt es für 3,80 Euro. Auf Facebook postete einer der Mitarbeiter ein Bild des qualmenden Brotes mit dem Schriftzug "Baking Bread". Das Wortspiel erinnert stark an die US-Serie "Breaking Bad" – eine Serie in der unter anderem um das Herstellen von Drogen geht.

"Aber keine Sorge, richtig 'high‘ wird man davon nicht", sagt Hinkel im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus den Samen, die Hinkel für seine neueste Kreation verwendet, wurde das Rauschmittel Tetrahydrocannabinol (THC) schon herausgezüchtet. "Man wird höchstens high vom leckeren Geschmack", sagt Hinkel mit einem Augenzwinkern.

"Hochwertige und geschmacksintensive Zutaten"

Doch wie kam der Traditionsbecker auf die Idee, ein Kiffer-Brot zu backen? "Bei dem Hanföl und den Samen handelt es sich in erster Linie um hochwertige und vor allem um geschmacksintensive Zutaten. Da ist einfach ein sehr leckeres Brot draus entstanden", sagt Hinkel. Laut dem Back-Experten zeichnen sie sich besonders durch ihre Inhaltsstoffe aus: So stecken in Hanfsamen viele essentielle Aminosäuren. Als Eiweißquelle sind die kleinen Kraftpakete also gut geeignet. Sie punkten auch mit hohen Anteilen an Vitamin B1, B2 und E, Calcium, Magnesium, Kalium und Eisen sowie den gesunden Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Wer ihn kenne, wisse außerdem, dass er Spaß an verrückten Dingen habe. "Bei Hanf denkt man natürlich gleich ans Kiffen. Und in Düsseldorf ist das Thema ja auch ziemlich aktuell", sagt der Bäckermeister.

Düsseldorf will als erste Kommune in Deutschland den Verkauf und den Konsum von Cannabis legalisieren. Im Sommer dieses Jahres könnte die Stadt sogar schon einen Antrag auf eine Genehmigung für legale Abgabestellen einreichen.

Das Brot kommt trotz, oder vielleicht genau wegen seines aufsehenerregenden Namens, sehr gut bei den Kunden an. Auch auf Facebook hat das Brot bereits einige Fans. Ein Nutzer schreibt: "Großartig - ich weiß zwar nicht wie es schmeckt, aber die Werbung ist gut. Mutig!". "Wer sich dauerhaft seine Kiffer-Schnitten schmieren will, hat jedoch leider Pech gehabt. Das Brot gibt es nämlich vorerst nur im Monat Februar. "Dann muss ich mir wieder etwas neues überlegen, sonst wird es ja langweilig", sagt Hinkeln.