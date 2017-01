später lesen Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen Düsseldorfer Karnevalsvereine bangen um ihre Veedelszüge FOTO: dpa, mjh fdt Teilen

Twittern





2017-01-30T20:35+0100 2017-01-31T00:00+0100

Eine Einladung vom Ordnungsamt beunruhigt die Karnevalisten in den Stadtteilen: Als Folge des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt will das Amt "ergänzende Sicherungsmaßnahmen" für die Veedelszüge prüfen. Am Donnerstag soll jeder Veranstalter einen "entscheidungsbefugten Vertreter" zur Besprechung schicken. Von Stefani Geilhausen