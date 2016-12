Junger Frau das Leben gerettet: Düsseldorfer Rhein-Retter krempelt sein Leben um

Ramo Begovic denkt noch immer oft an den Abend Ende Oktober: In der Nähe der Theodor-Heuss-Brücke sprang er von einem Schiff aus in den Rhein, um einer jungen Krefelderin das Leben zu retten. Kurz zuvor war sie selbst von der Oberkasseler Brücke in den Fluss gestürzt. Beide überlebten den dramatischen Rettungseinsatz nur mit Mühe und Not. Für den Rezeptionisten aus Bosnien, der damals auf einem Schiff arbeitete, war das ein Wendepunkt in seinem Leben, erzählt er nun bei seiner Rückkehr nach Düsseldorf.

Er habe seitdem viel darüber nachgedacht, was er mit seinem Leben anstellen wolle und wisse jetzt besser als zuvor: "Ich suche eine Frau, mit der ich eine Familie gründen kann. Und dafür brauche ich jetzt einen Job in der Hotellerie an Land, denn wenn man mit dem Schiff ständig unterwegs ist, kann man keine Beziehung und Familie haben." Am liebsten würde er sogar in Deutschland bleiben, sagt Begovic, der Deutsch lernte, indem er in Bosnien deutsche Fernsehsendungen sah.

Anderen zu helfen sei schon immer für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen. Deswegen habe er früh den Wunsch gehabt, Polizist zu werden. "Ich schaffte es sogar vor vier Jahren beim Aufnahmeverfahren unter die ersten 30 von fast 3000 Bewerbern." Am Ende habe er aber die Ausbildungsstelle nicht bekommen, habe schließlich unter anderem eben einen Job als Rezeptionist auf dem Schiff angenommen, auf dem er arbeitete, als er die 19-jährige Krefelderin rettete.

Mit der Frau habe er inzwischen Kontakt gehabt - wenn auch nur per SMS. "Es war sehr bewegend, sie hat sich bedankt, und wir waren beide einfach froh, dass wir noch am Leben sind."

FOTO: dpa (3)/Bretz (2)/Schwerdtfeger/Collage: Pawlitzki

Wie es zu dem Sturz von der Brücke in den Rhein kam, ob die Krefelderin versehentlich stürzte (beim Versuch, ihr über das Brückengeländer gefallenes Handy aufzufangen) - oder es vielleicht einen anderen Grund gab: Das habe er die Krefelderin nicht gefragt. "Wir wollen uns im nächsten Jahr mal treffen, wenn ich für längere Zeit in Düsseldorf oder der Region bin." Für die junge Frau sei der Abend im Oktober wie für ihn ein einschneidendes Erlebnis gewesen.

Begovic hat Düsseldorf damals nach nur einem Tag wieder in Richtung Köln verlassen. Doch eine Sache habe er trotz der kurzen Zeit am Rhein machen müssen: "Ich bin die ganze Strecke nochmal abgelaufen, um den Abend zu rekapitulieren. Das werde ich auch in Gedanken wohl immer wieder machen."

Quelle: RP