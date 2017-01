später lesen In Köln zu Wasser gelassen Düsseldorfer sucht Floß-Besitzer FOTO: Kevin Fritz FOTO: Kevin Fritz Teilen

2017-01-15

Kevin Fritz hat am Samstag einen besonderen Fund am Ufer des Rheins gemacht: Der 26-Jährige fand in Himmelgeist ein Floß. Das kleine Wasserfahrzeug wurde laut Aufschrift am 31. Dezember in Köln zu Wasser gelassen.

