Düsseldorf-Süd: Düsseldorfer Süden ganz jeck

Viele Sitzungen sind ausverkauft, für einige jecke Veranstaltungen gibt es noch Karten. Ein Überblick: Von Julia Holz, Heinz Lerschmacher und Birgit Waninger

Die fünfte Jahreszeit startet in ihre heiße Phase. Noch zwei Wochen bis Altweiber. Die Vereine im Düsseldorfer Süden haben an diesem und am nächsten Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Für einige gibt es noch Karten. Düsseldorfer Räbbelche Die große Kostümsitzung steht unter dem Motto "Närrisches Düsseldorf" und findet morgen im katholischen Pfarrsaal St. Joseph statt. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Für die Kindersitzung am Sonntag, 12. Februar, ab 14.30 Uhr ebenfalls im Pfarrsaal St. Joseph gibt es noch Karten zum Preis von 8,50 Euro. Die Kinder können sich unter anderem auf Clown Juppi und die Kindertanzgarde der Prinzengarde Blau-Weiß freuen. Zusätzlich gibt es eine Kinder-Disco.

An Altweiber, 23. Februar, wird mit vielen Bands und der Tanzgarde der Räbbelche ab 11 Uhr gefeiert. Die Freiluftveranstaltung "Buntes Treiben" findet im Holthausen-Center, Bonner Straße 7-11 statt. Der Eintritt ist frei. Kartenreservierungen zu der Kindersitzung sind per E-Mail an: raebbelche@t-online.de möglich; telefonisch bei Petra Fuhrmann-Korst unter der Nummer 791615 oder bei Lotto-Kirschbaum, Bonnerstraße 7-11. Reisholzer Quatschköpp Morgen ab 20.11 Uhr veranstalten die Quatschköpp ihre Damensitzung im Gemeindesaal der Griechisch-Orthodoxen Kirchengemeinde, Am Schönekamp 1.

Mit dabei sind die Bands "De Fetzer" und "Alt Schuss", die "Swinging Funfares" und die KaKaJu. Es gibt noch wenige Restkarten. Das gilt auch für die Herrensitzung übermorgen am selben Ort: Sie beginnt um 15.11 Uhr. Sowohl die Kindersitzung im Bürgerhaus Reisholz am Sonntag ab 15.11 Uhr zu der Volker Rosin kommt, ist ausverkauft, als auch die große Karnevalsparty am Samstag, 25. Februar, ab 19.11 Uhr im Bürgerhaus Reisholz. Für Stimmung sorgen Alt Schuss und die Guggenmusik Chapf-Chläpfler Engelburg. Karten für die Herren- und Damensitzung (25 Euro) gibt es nur noch an der Abendkasse.

Benrather Schlossnarren Die Kostümsitzung der Schlossnarren ist am Samstag, 11. Februar. Gefeiert wird ab 18.11 Uhr im Benrather Eventcenter an der Bayreuther Straße. Unter dem Motto "Mer fiere un danze, sin närrisch met Hezz im Janze" gibt es ein buntes Programm. Mit von der Partie sind die Prinzengarde Blau-Weiss, die Tanzgarde KaKaJu und die Swinging Funfares. Einlass ist um 16.30 Uhr. Es gibt noch wenige Restkarten für 29 Euro im Schoco-Laden, Friedhofstraße 5. Knaasköpp Die Werstener feiern ihre Damensitzung "Wäschtener Weiber Party" morgen ab 19.11 Uhr in der Classic Remise an der Harffstraße 110a. Die Herrensitzung ist am Sonntag, 12. Februar, ab 11.11 Uhr. In der Classic Remise findet auch die große Karnevalssitzung am Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr statt. Für alle drei Veranstaltungen gibt es noch Karten in der Stadtbäckerei, Kölner Landstraße 259 und an der Abendkasse. Die Karten kosten 22, für die Prunksitzung 25 Euro. Zentrum plus und Netzwerk Benrath laden am Freitag, 24. Februar, ab 14.45 Uhr, zut Karnevalsfeier mit Musik und Tanz ein. Es legt DJ Petrikat auf. Als Gäste haben sich die Schlossnarren mit dem Schlossgrafenpaar angekündigt. Im Eintrittspreis von elf Euro ist ein Büffet inbegriffen. Einlass: 14.30 Uhr im Zentrum plus, an der Calvinstraße 14. Gemeindekarneval Drei Karnevalsveranstaltungen gibt es in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Am Dienstag, 14. Februar, steigt um 15 Uhr die kfd-Sitzung im Pfarrsaal von St. Maria Rosenkranz, Burscheider Straße 20. An selber Stelle gibt es am Freitag, 17. Februar, 19 Uhr, die traditionelle Damensitzung. Karten gibt es im Pastoralbüro. Eine "Große Karnevalsparty" ist für Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr im Holthausener Pfarrheim St. Joseph, Ritastraße, angesagt. Eintrittskarten gibt es im Pfarrbüro.

Zum Motto "Uns kritt nix klein - Matthäus lässt die Jecken rein" öffnet das Hellerhofer Johannes-Haus am Mittwoch, 22. Februar, 15.31 Uhr, zum Schnatterball und am Freitag, 24. Februar, 18.45 Uhr, zum Karnevalsball seine Türen. Für den Karnevalsball sind noch einige Karten im Pfarrbüro erhältlich. Lebenshilfe und WfaA Zur ihrer Feier lädt die Lebenshilfe Düsseldorf in diesem Jahr zum 40. Mal, Die Party steigt morgen ab 14.11 Uhr in der Werkstatt für angepasste Arbeit, Marienburger Straße 24. Es treten auf: Michael Hermes, das Prinzenpaar, die Tanzgarde der Katholischen Jugend, Prinzenpaar der KG Gemeinsam Jeck, Düsseldorfer DuBB und viele mehr. Am Freitag, 24. Februar, um 10.10 Uhr zieht der Zug der Werkstatt für angepasste Arbeit wieder traditionell durch den Südpark. Los geht's ab Haus Deichgraf.

