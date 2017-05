Kurioses Online-Angebot: Düsseldorfer Tankstelle bei Ebay zu verkaufen

Dafür gibt es laut Inhaber Temel Tuna einen einfachen Grund: "Bei Ebay sehen ein solches Angebot einfach viel mehr Leute", sagte der 52-Jährige unserer Redaktion. Zudem sei die Anzeige günstiger. Er hat einen Festpreis von 550.000 Euro angegeben, geboten werden kann also nicht. Tuna nimmt auf der Online-Plattform aber auch Preisvorschläge entgegen.

Die freie Tankstelle an der Elisabethstraße in Bilk gehört zu den ältesten der Landeshauptstadt. Erst seit einigen Jahren ist sie im Besitz des deutsch-türkischen Geschäftsmanns aus Mülheim. Tuna hatte sie erworben, um auf der zugehörigen Ladenfläche einen Auto- und Trikeverleih zu betreiben. "Das ist aber leider nicht so gut angekommen", sagt er, "und deshalb will ich die Tankstelle jetzt wieder verkaufen." Ab sofort will sich der gelernte Dachdecker wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren, die Sanierung und Vermietung von Immobilien.

FOTO: Screenshot / Ebay

FOTO: Screenshot / Ebay

Auch in Zukunft wird an der Tanke aber wohl nicht nur Benzin verkauft werden. Zum Angebot auf Ebay gehört nämlich nicht nur die laut Tuna "top in Schuss gehaltene" Tankstelle, sondern auch eine Ladenfläche von 500 Quadratmetern, "perfekt für einen Autohandel, eine Autowerkstatt oder eine Waschanlage".

Das Konzept, den Verkauf durch das Internet-Auktionshaus populär zu machen, ist jedenfalls aufgegangen: 75 Ebay-Nutzer beobachten das Angebot bereits. Ob die Tankstelle auch tatsächlich über diesen ungewöhnlichen Weg verkauft werden kann, wird sich zeigen. Laut Temel Tuna gibt es aber schon einige potentielle Käufer: "Drei bis vier Leute haben sich gemeldet und die sind auch ehrlich interessiert."