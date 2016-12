Düsseldorf: Duschverbot für Wohnhochhaus in Pempelfort

Duschverbot für Wohnhochhaus in Pempelfort

Für das Wohnhochhaus Pandion d'Or an der Toulouser Allee in Pempelfort hat das Gesundheitsamt wegen teils dramatisch hoher Legionellenwerte ein Duschverbot ausgesprochen.

Legionellen sind Bakterien, die sich in stehendem Wasser vermehren. Beim Duschen werden sie durch die Aerosole verbreitet, sie können Lungenentzündungen verursachen. Die Stadt schließt einen systemischen Mangel der Trinkwasseranlage in dem Neubau nicht aus. Wie Pandion mitteilte, machte sich noch gestern ein Sachverständiger auf den Weg, um den Bewohnern Sterilfilter zu bringen, damit sie an den Feiertagen duschen können.

Gelöst ist das Problem aus Sicht der Hausgemeinschaft damit nicht. Man habe Pandion seit Monaten auf Probleme aufmerksam gemacht. Das Wasser werde nicht heiß genug. Pandion urteilt anders: "Wir gehen nicht davon aus, dass das Trinkwassersystem nicht in Ordnung ist, sondern gehen von einem unsachgemäßen Nutzerverhalten aus", sagte ein Pandion-Jurist.

