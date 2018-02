später lesen E-Sports Düsseldorf wird Mekka für Profi-Computerspieler FOTO: dpa, tsn zeh 2018-02-23T20:37+0100 2018-02-24T14:45+0100

Sport-Elite in der Landeshauptstadt: Am 7. und 8. April kommen die besten Computerspiel-Profis Deutschlands im Castello in Düsseldorf-Reisholz zusammen, um die deutschen Meister in den bekannten Computerspielen "Counter Strike", "League of Legends" und "Fifa" zu ermitteln. Von Tino Hermanns