Flughafen in Norwegen Düsseldorfer Ehepaar scherzt über Bombe und löst Alarm aus

Ein Ehepaar aus Düsseldorf hat am Montag am Flughafen von Brønnøy in Norwegen Bombenalarm ausgelöst. Es hatte über einen Sprengsatz in seinem Gepäck gescherzt. Das rief die Sicherheitskräfte auf den Plan.