Düsseldorf: Eigentümer will an Familie vermieten

Eigentümer will an Familie vermieten

Die Familie Fiedler/Pohl darf sich freuen: Ein halbes Jahr lang hat sie vergeblich ein neues Zuhause gesucht. Nun haben sich neben Christian Heyers viele weitere Eigentümer gemeldet, die gerne an Menschen mit Kindern vermieten wollen. Von Nicole Kampe

Verständnis hat Christian Heyers wenig für Eigentümer, die ihre Wohnungen nicht an Familien mit Kindern vermieten. Als er in unserer Zeitung von Yvonne Fiedler, Dennis Pohl und ihrer Tochter Anna gelesen hat, setzte er sich sofort an den Computer und schrieb eine E-Mail. Yvonne Fiedler, Dennis Pohl und ihre Tochter Anna suchen seit über einem halben Jahr eine Wohnung - bislang vergeblich.

Heyers ist Eigentümer eines Mehrfamilienhauses in Bilk, und gerade ist dort eine Wohnung frei geworden. 114 Quadratmeter, vier Zimmer, zwei Bäder, Küche, Diele und Balkon. "Ich würde mich über Mieter wie Frau Fiedler und Herrn Pohl mit Anna sehr freuen", sagt Heyers, die Familie passe sehr gut in die Hausgemeinschaft. Sogar der Preis soll stimmen: "In Düsseldorf muss es noch bezahlbaren Wohnraum unterhalb von zehn Euro pro Quadratmeter geben", findet der Jurist, der sich ein bisschen mehr Lockerheit und Aufgeschlossenheit von den Deutschen wünschen würde.

"In Italien, Spanien, den Niederlanden und Frankreich sind die Kinder einfach dabei", sagt Heyers. Sie dürften auf der Straße spielen, ohne dass ein Nachbar wegen der Mittagsruhe schimpft, sie begleiten die Eltern ins Restaurant. Kinder sind willkommen, in vielen Gastronomien gibt es Spielecken, mindestens aber Papier und Buntstifte zum Malen. Das ist in Deutschland anders, diese Erfahrung musste Heyers selbst auch machen - als Vater eines inzwischen 15-Jährigen.

Mehrere Wohn-Angebote an die Familie

Anna und ihre Eltern wären auch bei Martina Sinnhoefer willkommen. Ihr gehört ein Sechs-Parteien-Haus in Garath, das unmittelbar an die Urdenbacher Kämpe grenzt. "Meine Mutter, die über 70 ist, wohnt dort, und sie wünscht sich ein bisschen mehr Leben im Haus", sagt die Vermieterin. 82 Quadratmeter ist die Wohnung groß, die einen Balkon hat und zwei Stellplätze. "Einen sogar in der Tiefgarage", sagt Sinnhoefer. Vom Stadtteil sollte sich die Familie nicht abschrecken lassen: "Die Mieten sind erschwinglich, und das Haus liegt mitten in der Natur." Ein weiteres Angebot ist aus der Planetenstraße gekommen, auch Eigentümer aus Mönchengladbach, Neuss und Hilden haben sich gemeldet, die der Familie gerne ihre Wohnungen zeigen würden.

Viele Kommentare gab es auch im Internet zur Geschichte der Familie Fiedler/Pohl, die meisten reagierten mit Unverständnis. Ein Vermieter zum Beispiel bevorzugt sogar Familien mit Kindern, weil diese seltener umzögen und sich nicht so schnell über Lärm beklagten. Andere berichten von ähnlichen Erfahrungen, mussten sogar aus der Stadt ziehen, weil niemand an ein Paar mit vier Kindern vermieten wollte.

Es gibt aber auch Menschen, die teilweise Verständnis haben für Vermieter, die Familien mit Kindern ablehnen. Michael Maes etwa besitzt vier Objekte in Düsseldorf, seit Jahren beschäftigt er sich mit dem Wohnungsmarkt. "Früher waren die Mieter kooperativer, ließen sich auch mal was sagen", erzählt Maes. Heute sei das anders, weil die Lebensumstände der Menschen individueller geworden sind. Trotzdem lehnt der Vermieter Familien mit Kindern nicht kategorisch ab: "Im Haus, in dem ich lebe, sind Familien gar kein Problem", sagt er. Aber in einem 50er-Jahre-Altbau, der hellhörig ist, dünne Decken hat und in dem fast nur Ältere wohnen, "dort würde ich keine Familien einziehen lassen", sagt er. Um Konflikten aus dem Weg zu gehen.

Yvonne Fiedler jedenfalls hatte Gänsehaut, als sie von den vielen Angeboten hörte. Schon am Wochenende war sie von einer Frau kontaktiert worden, "die sich die Mühe gemacht hat, Dennis im Internet ausfindig zu machen", sagt Fiedler, für die jetzt viele Besichtigungstermine anstehen.

