Karnevalstradition in Düsseldorf Ein letztes Helau an den Hoppeditz 2017-03-01

Mit der Verbrennung des Hoppeditz am Aschermittwoch ist die Karnevalssession in Düsseldorf zu Ende gegangen. Mehr als 150 Trauergäste sangen, schunkelten, lachten und riefen ein ums andere Mal: "Et is so traurig!" Von Christopher Trinks