Düsseldorf Ein Pokerspiel für die Eltern 2017-02-26

Viele Eltern geben sich große Mühe, das passende Gymnasium für ihre Kinder auszuwählen, und landen am Ende doch in einem Verfahren irgendwo zwischen Black Jack und Poker. Wer einen Platz auf den beliebten Gymnasien der Stadt ergattern will, muss seine beiden Wünsche strategisch gut platzieren - und am Ende einfach auch noch Glück im Losverfahren haben.