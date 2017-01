Düsseldorf: Ein Reformationsfest in der Tonhalle

Das ganze Jahr über feiert die Evangelische Kirche ihre Gründung vor 500 Jahren mit Darbietungen in der Stadt. Von Sonja Schmitz

Der 31. Oktober 1517 gilt als die Geburtsstunde der Evangelischen Kirche: Martin Luther veröffentlichte an diesem Tag seine 95 Thesen gegen den Ablass. 500 Jahre später nimmt die Evangelische Kirche in Düsseldorf das Reformationsjubiläum zum Anlass, die Bürger der Stadt zu einer großen Feier in der Tonhalle einzuladen. "Wir freuen uns, wenn viele mit uns feiern", sagt Superintendentin Henrike Tetz.

Dabei sollen die Düsseldorfer auf einer Reise durch die Reformationsgeschichte mit viel Musik die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen. Zum Beispiel beim "Lied für Düsseldorf", dessen Text und Melodie ab März auf der Internetseite www.reformation.evdus.de veröffentlicht wird. Jeder kann mitsingen und davon ein Video-Selfie schicken, so dass in der Tonhalle dann ein Videochor ertönt. Durch die kostenfreie Veranstaltung, für die sich die Gäste anmelden müssen, führt der Moderator Matthias Bongard.

Im Reformationsjahr möchte der Kirchenkreis mit einer Fülle von Darbietungen vermitteln, was die Evangelische Kirche heute zu bieten hat. Dabei sieht Tetz in Luthers Ausspruch große Aktualität: "Die Hilfe Gottes ist unser weiter Raum, der uns frei und fröhlich macht." So sei die Befreiung vom Zwang der Selbstoptimierung ein großes Thema sowie die Frage des Scheiterns, sagt Tetz. "Viele Menschen gehen sehr unbarmherzig mit sich selber um." Dabei gehe es vielmehr um Lebensmut und Lebensfreude und darum, in christlicher Freiheit sich einzusetzen für die Belange anderer.

Das Thema Lebensfreude geht die Evangelische Kirche schon zu Jahresbeginn ganz praktisch an. Zum ersten Mal feiert sie mit beim Rosenmontagszug und beteiligt sich mit einem Karnevalswagen und Fußgruppen. Das Motto des Reformationsjahres passt auch gut dorthin: "Ich bin vergnügt, erlöst, befreit". Ein weiterer Höhepunkt für alle Düsseldorfer im Jahresprogramm, von denen es zahlreiche gibt, ist das Johannesfest am 24. Juni - sechs Monate vor Weihnachten - in der Johanneskirche. Bis 23 Uhr bieten Gemeinden aus der ganzen Stadt Wort- und Musikbeiträge, es gibt das Kindermusical "Mönsch Martin", ein offenes Singen und ein weit gefächertes kulinarisches Angebot.

Auch auf einige Uraufführungen dürfen sich Kulturinteressierte freuen: Das Theaterstück "Ich fürchte nichts..." lässt die gesellschaftliche Stimmung im Jahr 1517 lebendig werden und dabei Paralleln zur heutigen Zeit sichtbar werden. Das N.N.Theater, Neue Volksbühne Köln, verspricht "ein theatrales Mosaik mit enormem Witz, Tragik, Poesie und viel Musik", zu sehen ist es am 17. Februar in der Johanneskirche.

Eine andere Uraufführung ist im November in der Kaiserswerther Mutterhauskirche zu erleben: "In exitibus", eine Oper zur Reformation. Wer lieber Pop und Jazz hört, kommt einige Tage darauf in der Eller Schlosskirche auf seine Kosten. Unter dem Titel "Martin Luther gets the Blues" hat Mark Gierling mit seiner Band Luthers Lieder neu arrangiert.

