Düsseldorf: Ein Ruhepol an der Feiermeile

Die Neanderkirche hat in Düsseldorf eine besondere Stellung. Sie ist nicht nur das älteste evangelische Gotteshaus, sondern liegt noch inmitten der Altstadt, unmittelbar an der Feiermeile Bolkerstraße, in der es nicht immer friedlich zugeht. Die Kirche ist der Ruhepol im quirligen Umfeld: "Wir feiern auch gerne mit, aber wir wollen dem einen anderen Sinn verleihen und haben andere Sachen zu bieten", sagt Pfarrer Dirk Holthaus. Seit mehr als 20 Jahren ist er in der Gemeinde tätig, wird seit einem guten Jahr von Pfarrerin Antje Brunotte unterstützt.

"Zu uns kann man auch kommen, wenn es einem nicht gut geht, wenn man nicht perfekt aussieht, wenn einem nicht nach feiern ist. Gastfreundschaft ist uns sehr wichtig", sagt Brunotte. Sie ist begeistert von der Atmosphäre, die das Gotteshaus ausstrahlt. Für Holthaus ist es ein kommunikativer Raum, ein Wohnzimmer mit großer Nähe. Ein so hochwertiger Raum verpflichte auch zu hochwertiger Arbeit: "Der Anspruch an unsere Predigten ist hoch, aber das finde ich gut", sagt Brunotte. Das hat sich herumgesprochen, und so kommen auch viele Menschen, die nicht in der Gemeinde wohnen, in die Neanderkirche - zum Gottesdienst, um den Predigtreihen zu lauschen, oder zu den anderen Angeboten. "Am Herzen liegt uns zum Beispiel der Jazzgottesdienst. Der passt einfach gut zur Altstadt mit ihrer Jazzszene, und dann kommt ein ganz anderes Klientel als zu den Sonntagsgottesdiensten", sagt Holthaus.

Nicht nur das Gotteshaus hat eine besondere Struktur, sondern auch die Gemeinde selbst, die viele Gegensätze vereint, vielen Anforderungen gerecht werden muss. Zu ihr gehören 3500 Menschen, die im Durchschnitt ungewöhnlich jung sind. Rund 2500 Gemeindemitglieder sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Zwar sind die Mitgliederzahlen der Gemeinde im Gegensatz zu anderen Kirchenkreisen stabil, aber in der Altstadt und den angrenzenden Stadtteilen herrscht eine hohe Fluktuation. "Aus unserer Gemeinde ziehen in einem Jahr rund 1000 Mitglieder weg, genauso viele neue Menschen kommen dann hierher", sagt Holthaus. Deshalb begleite man viele Menschen nur auf einem kurzen Abschnitt ihres Lebensweges und müsse Angebote für Menschen machen, die sich nicht traditionell an eine Institution binden wollen. "Wir sind auf der einen Seite großstädtisch, auf der anderen Seite hat die Altstadt auch einen dörflichen Charakter." Künftig will sich die Kirche noch mehr öffnen, regelmäßig wird sie dafür aufgeschlossen.

Das spiegele sich auch in den Kooperationen wider, die die Gemeinde eingegangen ist. So steht man mit dem benachbarten Dominikaner-Orden im Kontakt, und die ungewöhnlichste Kooperation dürfte die mit dem Brauhaus "Zum Schlüssel" sein, das direkt gegenüber der Neanderkirche liegt. Dieses darf einen Teilbereich des Kirchenvorhofes als Biergarten nutzen. Ein Teil des dort gemachten Umsatzes fließt in die Kirchenmusik der Gemeinde.

