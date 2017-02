Düsseldorf: Ein Tag im Leben eines Prinzen

Mit einem Fitness-Armband haben wir die Schritte und den Kalorienverbrauch von Christian Erdmann gemessen. Von Henning Bulka, Nicole Kampe und Andreas Bretz (Fotos)

Während Christian Erdmann die glänzenden Stufen im Hotel herunterläuft, zupft er noch sein Ornat zurecht. Er sieht erstaunlich fit aus, obwohl am Wochenende ein Termin den nächsten jagte. In seiner Hand hält er eine Flasche Wasser und zwei Actimel, eins für ihn, eins für den Fahrer. "Der mag die so gern", sagt Prinz Christian III. Für einen kurzen Moment setzt er sich auf einen gemütlichen Sessel im Foyer - Zeit hat der Prinz dafür eigentlich keine. Der Chef-Adjutant schaut schon nervös auf die Uhr, "wir müssen um 11.11 Uhr in der Wagenbauhalle sein", sagt er. Wie stressig so ein Tag im Leben eines Prinzen ist, wollen wir mit einem Fitness-Tracker messen. Viel muss Christian Erdmann nicht dafür tun, Zeit für Zusatzaufgaben hätte er ohnehin nicht. Immer ist da diese schreckliche Uhr, die tickt und tickt und tickt. Und der Chef-Adjutant, der den Prinzen antreibt. Nur das Armband tragen muss der Prinz, bis er an diesem Montag ins Bett geht.

Schnell zählt Erdmann noch ein paar Daten auf, die der Tracker für eine genaue Messung verlangt. 1,78 Meter groß ist er, 82 Kilo schwer und 47 Jahre alt. "Viele Schritte werde ich sicher nicht machen", sagt er, "ich werde doch von A nach B nach C gefahren". Dann steigt der Prinz ins Auto und ist weg.

FOTO: Bretz Andreas

FOTO: Bretz Andreas

Um 10.30 Uhr hat der Montag für Christian Erdmann angefangen, acht Termine stehen auf dem Programm. "Der Montag ist eigentlich der ruhigste Tag im Karneval", sagt der 47-Jährige, "das Dreigestirn in Köln hat montags sogar frei". Dass er am Ende des Abends dann doch 9300 Schritte zurückgelegt hat, damit hätte der Prinz nicht gerechnet. Um 23.30 Uhr hat er den Fitness-Tracker abgelegt, "das war schon ein anstrengender Tag", sagt er. "Trotzdem nur halbe Lunge zum Wochenende." Fünf Etagen ist er hoch- und wieder runtergelaufen, knapp sieben Kilometer hat er zurückgelegt. Besonders aktiv war Christian Erdmann am späten Abend, kurz vor 23 Uhr, viel gesessen hat er am Nachmittag. Bei der Wagenvorstellung der Fortuna ist er gewesen und beim Prinzenempfang des Polizeipräsidenten. Die Übergabe der närrischen Police hat Erdmann begleitet und die Brauhaussitzung der KaKaJu besucht. 85 Minuten war sein Puls im Fettverbrennungsbereich, 2700 Kalorien hat Erdmann etwa verbraucht an diesem Montag. In Fast Food umgerechnet hätte der Prinz zwei Croissants (je 330 Kalorien), eine Apfeltasche (217 Kalorien), einen Döner (787 Kalorien) und eine Currywurst mit Pommes, Mayo und Ketchup (1132 Kalorien) essen können. Was es genau gab, das weiß der Prinz nicht mehr, "wir essen oft zwischendurch oder sind eingeladen".

Eigentlich ist Erdmann sehr sportlich, zwei Mal in der Woche trifft er sich zum Fußball, "außerdem mache ich Fitness und gehe viel mit dem Hund spazieren". Dafür ist seit Januar keine Zeit mehr gewesen. Ihm fehlt der Sport. Trotzdem: Zugenommen hat der Prinz nicht. "Ich trinke sehr wenig Alkohol", sagt der 47-Jährige, der noch einige stressige Tage vor sich hat.

FOTO: Bretz Andreas

FOTO: Bretz Andreas

Quelle: RP