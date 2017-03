Düsseldorf: Eine Flaschenpost von Luisa aus Neuss

Die Brüder Joshua, Jannis und Mika haben sich riesig gefreut, als sie beim Spaziergang mit Hund Erni eine Nachricht entdeckt haben. Ein Mädchen von der anderen Rheinseite hat den Brief geschrieben. Von Nicole Kampe

Ein bisschen mitgenommen sieht das Papier aus, wellig und knittrig, der grüne Filzstift ist an einigen Stellen verlaufen. Immerhin riecht der Brief nicht mehr so fürchterlich wie am Anfang, als die Brüder Joshua, Jannis (beide 13) und Mika (7) ihn gefunden haben. Am Rheinufer in Stockum entdeckten sie die Flaschenpost vor ein paar Tagen, als sie mit Hund Erni unterwegs waren. Zuerst dachten sie, es wäre Müll, wollten die Flasche entsorgen. Das machen die Jungs nämlich gerne: am Rhein aufräumen. Dann sahen sie, dass ein zusammengerolltes Papier in der schlammigen Flasche steckte. Vorsichtig zogen sie den Brief durch den Plastikhals heraus und waren ganz erstaunt, wie lang die Flasche unterwegs gewesen sein muss.

Datiert ist die Post auf den 29. Juli 2016 - acht Monate hat sie gebraucht, um in Stockum anzukommen. Geschrieben hat ihn ein Mädchen namens Luisa. Eine weite Reise hatte der Brief allerdings nicht gehabt, einmal quer durch den Rhein muss er geschwommen sein - Luisa wohnt in Neuss. Sieben Jahre ist das Mädchen alt, vielleicht auch schon acht geworden. "Ist ja schon ein bisschen her, als Luisa die Flasche ins Wasser gelassen hat", sagt Joshua. "Und sie hat einen Bruder, der so heißt wie ich."

Luisa schreibt in ihrem Brief von ihrem Lieblingsessen - Pommes, Pizza und Spaghetti. Damit trifft sie absolut Mikas Geschmack, der große Bruder Jannis bevorzugt einen guten Braten. Und von ihrem liebsten Tier, der Schildkröte, berichtet Luisa. "Sehr viele Hobbys hat Luisa", sagt Jannis, die das Mädchen alle in ihrem Brief aufzählt: Malen, Klettern, Forschen, Erfinden, Geschichten ausdenken, Schwimmen gehen, Tiere beobachten, Lesen und Filme gucken. "Filme gucken wir auch gerne", sagt Joschua, zum Beispiel "Fluch der Karibik". Passt irgendwie zur Flaschenpost, finden die Jungs. Nur Mika ist dafür noch ein bisschen klein, "ich mag Hotzenplotz", sagt der Siebenjährige.

"Ich würde mich sehr über dein Zurückschreiben freuen", steht am Ende des Briefs, an ihre Adresse hat Luisa auch gedacht. "Wir haben schon mal eine Flaschenpost gefunden, aber da fehlte die Anschrift", erinnert sich Joshua. Die Jungs wollen natürlich antworten, haben sich schon ein paar Gedanken gemacht. Über Erni werden sie schreiben und den vielen Müll, den sie immer am Rhein finden. Von ihren Hobbys, die so verschieden sind. Joshua nämlich spielt Tennis und Gitarre, sein Zwillingsbruder Jannis dagegen ist total unmusikalisch. "Ich will Eishockey-Profi werden", sagt er. Und Mika, der ist Fußballer und fotografiert für sein Leben gern.

Eine Flaschenpost wird es aber ganz sicher nicht werden, "das dauert viel zu lang", sagt Jannis. Luisa soll einen Brief bekommen. Auch eine ungewöhnliche Art zu kommunizieren - Briefe und Karten schicken die Jungs aus Stockum eigentlich nur aus dem Urlaub oder nach dem Geburtstag an Oma und Opa.

