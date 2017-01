Serie So wohnt Düsseldorf: Eine Wohnung wie maßgeschneidert

Die Ideen einer Innenarchitektin haben ein runtergekommenes Objekt in eine Top-Adresse verwandelt. Von Ute Rasch (Text) und Andreas Endermann (Fotos)

Wieso es gleich auf den ersten Blick gefunkt hat, lässt sich heute schwer sagen. Als Frank von Felbert vor etwa zwei Jahren diese Räume betrat, sah er kleine dunkle Zimmer, undichte Decken, Schimmel an den Wänden - "die Wohnung war eine totale Bruchbude." Und doch. Da war so ein Gefühl. Und das schnelle Urteil der Innenarchitektin Catrin Haacke: "Daraus lässt sich was machen." So begann die bewährte Geschichte, deren Zutaten aus Mut, Fantasie und einem Batzen Geld bestehen, um einen runtergekommenen Leerstand in ein maßgeschneidertes Zuhause zu verwandeln.

Garageneinfahrten neben der Haustür, rötliche Klinkerfassade: Das Haus an der Scheibenstraße, erbaut in den 1980er Jahren, ist nicht gerade das, was man einen architektonischen Hingucker nennen würde. Aber die Lage ist top. Hofgarten, Rheinufer, Ehrenhof, Altstadt - alles nur ein paar Schritte entfernt. Die Nähe zum Rhein ist besonders wichtig, denn Frank von Felbert betreibt eine Eventagentur und schickt Menschen mit Speedbooten auf den Fluss (Firmenmotto: "Adrenalin kann man jetzt mieten!") und zur anschließenden Party aufs eigene Hausboot. Sein Arbeitsplatz ist also um die Ecke.

Die Erdgeschoss-Wohnung war schon einige Jahre vergeblich zum Kauf angeboten worden, "keiner hat sich daran getraut", so der heutige Eigentümer. Ein Anbau im Hof mit langem Flur und kleinen Räumen war jahrelang als Büro genutzt worden. Irgendwie passte das Ganze nicht zusammen, bot aber mit immerhin 200 Quadratmetern reichlich Platz. Gleich der erste Entwurf von Catrin Haacke zeigte die Möglichkeiten, die in diesem merkwürdigen Objekt steckten. Kernidee: Alle Räume der Wohnung umschließen mit großen Schiebetüren zwei Innenhöfe. Sie sind die ausschließlichen natürlichen Lichtquellen.

"Wir haben uns außerdem für wenige Materialien entschieden, die in allen Räumen wiederkehren - vom Gäste-WC bis zum Fitnessraum", erläutert Catrin Haacke ihr Konzept. So wurden alle Wände weiß gestrichen, dazu entschied sich der Hausherr für einen Fußbodenbelag, der mit seiner Optik an Bootsstege erinnert, er sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, besteht aber aus hochwertigem PVC. Das coole Gesamtbild bricht (und ergänzt) ein warmer Eichenholzton, der überall Akzente setzt - ob als Raumteiler oder Schiebetüren, Stuhlsitzflächen oder als Wandelemente in Wohn- und Schlafzimmer. Dafür wurde Kaminholz gespalten, gebürstet und zu einer Art Relief zusammengefügt.

Die Ansprüche, die er an seine Traumwohnung stellte, hatte Frank von Felbert schon zu Beginn des Umbaus, der sechs Monate dauerte, klar formuliert: "Ich brauche Platz für Bücher, Musik und für meinen Sport." Der Innenarchitektin sind dazu die passgenauen Vorschläge eingefallen. So wurde der letzte Raum der Wohnung, der den zweiten Innenhof abschließt, ein privates Fitnessstudio. Im langen Flur wurde in Sichthöhe ein ebenso langes Eichenholz-Regal angebracht, das den Eindruck erweckt, als würde es schweben - es bietet der Leselust des Hausherrn reichlich Platz. Daneben überwintert eine 40 Jahre alte Harley Davidson, die im Vorübergehen ganz kurz gestreichelt wird. In raffiniert ausgeleuchteten Nischen wird eine weitere Leidenschaft ins rechte Licht gerückt: die Gitarrensammlung des Hobby-Musikers.

Nun sitzt er an einer schrägen Küchentheke seiner offenen, schräg in den Raum gebauten Küche - auch so eine Idee der Innenarchitektin, die wie alle ihre Entwürfe von einem Schreiner realisiert wurden - und schildert seine Empfindungen in dieser Wohnung: "Ruhe und Harmonie." Die hat er zweifellos auch, wenn er ein Bad nimmt. Die Wanne wurde in den Boden eingelassen, durch ein großes Glasfenster (bei Bedarf lässt es sich per Jalousie blickdicht verschließen) schaut er in sein Arbeitszimmer und weiter in einen der Innenhöfe. Auf einem großen Holztisch steht ein vielarmiger Kerzenleuchter - wie eine Verheißung. Denn irgendwann wird er kommen, der erste lauschige Sommerabend.

