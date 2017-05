Düsseldorf: Empfehlungen zum Luther-Jahr

Julia Brabeck (brab) arbeitet als Journalistin in der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post.

Konzert Mit einem Oratorienkonzert geht es am Sonntag, 14. Mai, musikalisch auf den Weg der Reformation. Aufgeführt wird Gioachino Rossinis "Petite Messe Solennelle" für Soli und vier- bis achtstimmigen Chor, Klavier und Harmonium. "Bewusst wurde im Jahr des Reformationsjubiläums eine Komposition zur Aufführung gewählt, die die Tradition der lateinischen Messe aufgreift. Steht doch Rossinis Werk mit seiner großen musikalischen Differenziertheit und seinen eigenen Akzenten gerade dafür, dass die Intentionen der Reformatoren - nämlich mit Musik der Verkündigung des Evangelium zu dienen - vielfach auch auf den Kontext der katholischen Kirchenkompositionen zurückwirkten", sagt Susann Hiekel, Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde Kaiserswerth, welche das Konzert leitet. Beginn ist um 18 Uhr in der Mutterhauskirche, Zeppenheimer Weg 18. Karten kosten ab fünf Euro.

"Ein feste Burg" ist das Thema eines Kammermusikkonzertes für Violine, Orgel, Klavier, Sprecher und Schlaginstrumente aus dem 16. Jahrhundert bis hin zur Neuzeit. Das Tamigu-Trio musiziert mit Tamara Buslova, Michael Nachbar und Günther Wiesemann. Der Eintritt ist frei. Beginn ist am Samstag, 20. Mai, um 19.30 Uhr in der Lutherkirche, Kopernikusstraße 9.

Vortrag Harald Steffes, Studienleiter der Evangelischen Stadtakademie Düsseldorf, wird am Dienstag, 16. Mai, über das Konstanzer Konzil im Vorfeld der Reformation berichten. Im 15. Jahrhundert war eine Frage besonders wichtig, die auch die Reformatoren beschäftigte: "Wem obliegt die Leitung der Kirche? Einem Einzelnen - also dem Papst - oder einem Kollektiv, das sich beraten und vielleicht eher vor Irrtümern schützen kann? In Konstanz stritt man darüber von 1414 bis 1418. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Haus der Kirche, Bastionstraße 6. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung Kaum jemand wurde häufiger porträtiert als Luther. Wer "Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten" miteinander vergleicht, erkennt schnell: so unterschiedlich die Darstellungen ausfallen, alle sind sie geprägt vom jeweiligen Standort des Künstlers und von seiner Wahrnehmung der Reformation und ihres berühmtesten Protagonisten. Die Schau "Lutherbilder" wird am 23. Mai um 18 Uhr eröffnet und ist bis zum 9. Juni im Haus der Kirche, Bastionstraße 6, zu sehen.

Das Museum Kunstpalast widmet dem berühmten Wittenberger Maler Lucas Cranach dem Älteren eine Schau mit rund 250 Werken. Darin wird der bedeutendste Maler der Deutschen Renaissance und Freund Martin Luthers präsentiert. Zu sehen sind hochkarätige Exponate wie die lebensgroße "Venus" , Christus und die Ehebrecherin und der sogenannte Prager Altar, dessen weitverstreute Teile für die Laufzeit der großen Schau in Düsseldorf vereint werden. Die Ausstellung ist bis zum 30. Juli im Museum Kunspalast, Ehrenhof 4-5 zu sehen.

Quelle: RP