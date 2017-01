Düsseldorf: Endlich Wochenende!

Es wird kalt am Wochenende in Düsseldorf. Aber ein bisschen Frösteln sollte kein Grund sein, sich nur unter die Sofa-Decke zu verkriechen. Es gibt viel Spannendes zu erleben. Schal um den Hals, Stiefel an, Mütze auf, Jacke zuziehen - und es kann losgehen! Von Holger Lodahl

Eisbahn am Kö-Bogen Ihre Runden auf Kufen können die Besucher noch bis Sonntag auf der Eisbahn am Kö-Bogen in der Innenstadt drehen. Zwischen Kaufhaus Breuninger und Dreischeibenhaus steht die Eisbahn, die in den vergangenen Wochen zahlreiche Eisläufer angelockt hat. Die Bahn ist heute und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos ebenso wie der Blick auf den Hofgarten. Pixelbörse Retro Games, Konsolenklassiker, Merchandise und viele Informationen rund um's Thema Gaming gibt es am Sonntag im Kulturzentrum Zakk an der Fichtenstraße 40 in Flingern. Bei dieser Pixelbörse präsentieren Aussteller aus dem ganzen Land eine große Auswahl an spannenden Games und unterschiedlichen Konsolen. Zum Daddeln am Ort sollen einige Stationen bereitstehen. Die Pixelböse öffnet am Sonntag um 12 Uhr bei einem Eintritt von drei Euro.

Weihnachtsgeschenkeverkauf Die Krawatte ist zu bunt, die Socken sind zu groß, das Buch gab es doppelt? Solche unpassenden Weihnachtsgeschenke bekommen heute noch einen Sinn. Im Foyer der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz findet heute der Weihnachtsgeschenkeverkauf statt. Von 10 bis 18 Uhr sollen die Sachen ihre Besitzer wechseln. Alles, was zum Verkauf steht, wurde in den vergangenen Tagen von den Bürgern gespendet. Die Erlöse gehen an die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen". Für eine Shopping-Pause hat das Café geöffnet.

Shopping Tops, Kleider, Hosen und Jacken von bekannten Marken gibt es heute von 10 bis 20 Uhr günstig beim "Fashion Flash" im Boui Boui Bilk an der Suitbertusstraße 149. Vor allem auf Frauen ist das Angebot ausgerichtet. Morgen beginnt um 12 Uhr im Boui Boui der "Sunday upmarket". Bei diesem Flohmarkt bieten Privatleute und junge Designer ihre Waren an. Für Abwechslung gibt es Musik von bekannten DJ's und Kulinarisches an einigen Food-Ständen. Familien und Kinder sind willkommen. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Trödelmärkte Heute ab 8 Uhr gibt es auf dem Trödelmarkt am Aachener Platz fast alles zu kaufen, was für Haushalt und Freizeit wichtig ist. Lebensmittel, Unterhaltungselektronik, Bücher, Musik und sogar Fahrräder: Kaum ein Besucher geht ohne etwas Gekauftes vom Platz. Auch Live-Musik ist zu hören. Um 11.30 Uhr spielt das Jazz-Quintett "Rose Blue New Orleans". Morgen öffnet der Trödelmarkt Garath auf dem Schützenplatz Frankfurter Straße. Von 11 bis 18 Uhr gibt es gut erhaltene gebrauchte Waren ebenso wie Neuware.

Geräusch-Konzert für Kinder Im Akki-Haus an der Siegburger Straße 15 ist zurzeit die Ausstellung "Schon gehört" zu erleben. Kinder ab fünf Jahren erfahren an zahlreichen Instrumenten und Installationen die spannende Welt der Klänge. Für morgen, 10.30 Uhr, laden die Klangkünstler Tobias Daemgen und Moritz Ellerich von der Gruppe "Raumzeitpiraten" zu einer organisierten Mitmachaktion an der Klang-Krake ein. Das ist ein Objekt mit vielen Projektoren und Lautsprechern, Stangen und Kabeln, Mikrophonen, mit Tonabnehmer und Instrumenten. Mit all' diesen Sachen kann gemeinsam ein Klangkonzert gespielt werden. Der leuchtende Leib der Krake reagiert auf die Geräusche, die von den Kindern erzeugt werden, so dass ein blitzendes Schattenspiel zu sehen ist.

Karneval Im Robert-Schumann-Saal am Ehrenhof 4-5 verknüpfen Burkard Sondermeier und seine fünfköpfige Camarata Carnaval das Närrische mit dem Klassischen. Die Mischung aus Poesie, Philosophie, Verzällcher und klassischer Musik tritt den Beweis an, dass Karneval auch völlig anders, leise und feinsinnig gefeiert werden kann. Beginn von "Karneval einmal klassisch" ist am Sonntag um 11 Uhr bei Ticketpreisen ab 27,50 Euro.

Die Karnevalsgesellschaft "Elf vom Dörp" feiert wiederum ihre große närrische Sportler- und Jubiläumssitzung 8x11 heute Abend im Radschlägersaal der Rheinterrasse am Joseph-Beuys-Ufer. Um 18.50 Uhr beginnt dieses fröhliche, ungezwungene Karnevalstreiben, mit einigen Überraschungen und in einer persönlichen Atmosphäre. Karten für die Veranstaltung gibt es ab 19 Euro.

Schloss Benrath Blicke hinter die Kulissen des Schlosses erhalten Schloss-Besucher bei der Führung "Verborgene Räume". Die Führung wird samstags und sonntags um 13.15 und um 15.15 Uhr angeboten. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, für Kinder bis 17 Jahren ist die Führung kostenlos. Eine Anmeldung wird empfohlen per E-Mail an besucherservice@schloss-benrath.de oder unter Telefon 0211 8921903. Das Schloss Benrath befindet sich an der Benrather Schlossallee 100-106.

Führungen durch die Ausstellung im K20 Bis morgen ist noch im Museum K20 am Grabbeplatz die Kunstpräsentation "Wolke und Kristall" zu sehen. Für morgen um 15 Uhr bietet das Museum zwei Führungen an: eine Führung mit dem Titel "Die Magie der Zahlen" für Kinder, und eine öffentliche Führung für jeden Interessierten. Die Kunst-Schau "Wolke und Kristall" zeigt die Sammlung des Düsseldorfer Galeristenehepaares Konrad und Dorothee Fischer. Zu sehen sind Werke von Carl Andre, Bruce Nauman und Sol LeWitt sowie von Jackson Pollock, Robert Rauschenberg und dem Pop-up-Künstler Andy Warhol.

Sauna Wer bei den niedrigen Temperaturen doch fröstelt, kann sich in einer Sauna einen Satz heiße Ohren holen. In der Münster Therme an der Münsterstraße ist die Sauna heute und morgen von 9 bis 17 Uhr für Damen und Herren geöffnet. Die Strandsauna im Freizeitbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße lädt heute und morgen von 10 bis 20 Uhr zum Schwitzen ein. Im Familienbad Niederheid an der Paul-Thomas-Straße 35 wird heute von 11 bis 22 und morgen von 19 bis 20 Uhr die finnische Saunakultur "Suomi" mit mehreren Aufgüssen gepflegt.

