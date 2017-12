Name und Nachricht: Engelbert Oxenfort hilft Kindern mit Kamelle

Vor bald elf Jahren hatte Engelbert Oxenfort den Kinder- und Jugendumzug ins Leben gerufen. Ein Angebot, auf das viele Familien mit Spaß am Karneval wohl nur gewartet hatten. Von Sonja Schmitz

Denn nur so ist es zu erklären, dass der Umzug, der mit gut 300 jungen Jecken begonnen hatte, Jahr für Jahr mehr Anhänger fand und in der letzten Session mit 3500 Teilnehmern einen Rekord verbuchte. Oxenfort, der am zweiten Weihnachtsfeiertag seinen 82. Geburtstag feierte, ist ein bekannter Mann mit guten Kontakten, auch zu Menschen, die bereit sind, schöne Aktionen für den Nachwuchs finanziell zu unterstützen. Diese Kontakte kamen dem Ehrenpräsidenten des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) jetzt wieder zugute.

Wie unsere Redaktion berichtete, hatte das CC Grundschulen und Kitas kürzlich darüber informiert, dass angesichts der gestiegenen Kosten das Wurfmaterial nicht mehr vom CC gestellt werden könne. Die teilnehmenden Eltern müssten selbst dafür auf Sponsorensuche gehen. Das hatten etliche Eltern in der Vergangenheit bereits ohne Erfolg versucht. Den Artikel mit der traurigen Nachricht hatte aber auch eine spendable Düsseldorferin gelesen. Sie rief bei Engelbert Oxenfort an und erklärte ihm: "Ich übernehme die Kosten." Am Karnevalssamstag können die Kinder und Jugendlichen beim Umzug über die Königsallee also wieder Kamelle werfen.

Ein Problem ist aber noch ungelöst. Das neue Sicherheitskonzept erfordert mehr Ordner, die dafür sorgen, dass die Kinder am Straßenrand nicht auf den Zugweg drängen. Eltern und Karnevalisten haben Probleme, dafür Bereitwillige zu finden. Vielleicht finden sich ja diesmal unter den Lesern einsatzfreudige Helfer.

