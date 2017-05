später lesen Düsseldorf-Süd Entscheidende Phase bei den Champions 2017-05-04T18:23+0200 2017-05-05T00:00+0200

Für die Damen und Herren-Zweitvertretung des TTC Champions geht der Kampf um Punkte es am Wochenende in die entscheidende Phase. Den Champions-Damen um Damenwartin Sabina Hasenkämper geht es morgen im Kampf um den Aufstieg von der 2. Bezirksklasse in die Bezirksklasse in Essens Turnhalle an der Hövelstraße 49, wobei sie gegen die Zweitvertretungen von Gastgeber TTV DSJ Stoppenberg und BV DJK Kellen als Außenseiter an den Start gehen.