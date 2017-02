Düsseldorf: Erni Königshausen, 73

Wer zu spät kommt, den beschenkt das Leben bisweilen mit einem schönen Ausblick auf den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Erni Königshausen, stand mit ihren Freundinnen Gertrud Glaser, Christa Cappallo und Renate Förster immer am alten Arbeitsamt, um den Zoch zu sehen. Da dieser dort aber nicht mehr entlang kommt, suchte sich das Quartett aus Heerdt einen neuen Standort und wurde auf den letzten Drücker auf den Stufen an der Kunstsammlung fündig. "Hier sieht man die Wagen super, die Fußgruppen aber leider nicht so gut", sagt Erni Königshausen.

Die vier Freundinnen treffen sich, wenn es irgendwie geht, immer sonntags. Kaffee trinken, was Leckeres essen gehen, mal ins Theater. Und natürlich zum Karneval. Am Sonntag waren die Heerdterinnen in Neuss. "Da haben wir in der ersten Reihe gestanden, da waren wir aber auch früher." Die Kamelle, die sie dort gefangen haben, haben sie den Kindern um sie herum in die Tüten gesteckt. "Die leckeren Sachen haben wir natürlich behalten", sagt Königshausen und lacht. Am Grabbeplatz stehen sie etwas außerhalb der Kamelle-Flugzone, fordern die Jecken auf den vorbeifahrenden Wagen aber trotzdem mit beiden Armen auf, mal ein bisschen weiter zu werfen. "Dass da aber auch keiner eine Kanone dabei hat", sagt Gertrud Glaser. "Oder wenigstens eine Flitsche", sagt Königshausen.

Der Grabbeplatz könnte der neue Favorit der Zuschauerinnen werden. Die Stimmung ist dank der flächendeckenden Beschallung durch den Bierstand auch schon vor dem Zug sehr gut, viele Familie sind rund um das K20 versammelt, hinter den Reihen am Zugweg knubbelt es sich nicht wie an anderen Orten, so dass auch mit Kinderwagen oder Rollator leicht hin oder wieder wegkommt. Nur ein bisschen zugig ist es, die Heerdterinnen müssen zwischendurch ihre Hüte festhalten und das Mitschwingen kurz mal unterbrechen. Wind hin oder her, nach dem Zug geht es für die Vier noch weiter. "Mittagessen ist ja ausgefallen, das holen wir jetzt nach."

