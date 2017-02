später lesen Marie-Curie-Gymnasium Erst ins Kino, dann die Zeugnisse FOTO: Hans-Jürgen Bauer FOTO: Hans-Jürgen Bauer Teilen

Für die 1024 Schülerinnen und Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums war es gestern eine besondere Zeugnisübergabe. Die Schule hatte sie vorab in den Film "Marie Curie" eingeladen. Die zwölfjährige Selma Stablum aus der 6D fand "cool, dass Marie Curie mit Albert Einstein zusammengearbeitet hat". Auch ältere Schülerinnen staunten. "Es ist krass, dass Marie Curie so kühl und unnahbar war", so Antonia Grommes aus der Q1. Schulleiterin Kerstin Abs über den Effekt fürs Miteinander: "Es ging ein Ruck durch die Schulgemeinschaft, der das Zusammengehörigkeitsgefühl gesteigert hat."