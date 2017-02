Düsseldorf-Süd: Erste Hürde für Neukonzeption des Gutshofes genommen

Einstimmig votierte die Bezirksvertretung 9 für den Abriss des alten Hospitals und erstmal gegen einen Logistiker Am Trippelsberg. Von Andrea Röhrig

Eine umfangreiche Tagesordnung gab es am Freitag in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) 9. Hier die Entscheidungen im Überblick: Turnhalle Schillstraße Verärgert zeigten sich die Mitglieder der BV 9, dass die Verwaltung sich zeitlich nicht in der Lage gesehen hat, eine Anfrage der CDU vom 22. Januar zur temporären Schließung der Turnhalle nicht zu beantworten. In der Rheinischen Post haben sie am Donnerstag schon lesen können, dass der Boden neu gemacht wird und die Halle voraussichtlich bis Ende April geschlossen bleibt. FDP-Vertreter Christoph Schork warf der Verwaltung zum wiederholten Male vor, dass diese die Bezirkspolitiker nicht ernst nähme.

Abriss altes Hospital Einstimmig hat die BV dem Abbruchantrag für das alte Krankenhaus an der Hospitalstraße zugestimmt. Allerdings wird es nicht so sein, dass die Abrissfirma bereits in den nächsten Wochen anrücken wird. Nach Angaben eines Verwaltungsmitarbeiters muss zunächst ein Gutachten für den Abbruch erstellt werden. Die an das Krankenhaus gebaute Kapelle steht unter Denkmalschutz und soll erhalten bleiben. Bei der Verwaltung setzt man darauf, dass Abriss und Neubau in einem Zug angegangen werden. Die städtische Wohnungstochter SWD hat das Areal von der Stadt gekauft. Um es zu refinanzieren, müssen mehr als die zunächst 60 Wohnungen (für ein Mehrgenerationen-Projekt) dort gebaut werden. SWD-Chef Jürgen Heddergott setzt darauf, dass im Mai ein neuer Entwurf gefunden wird. Das nächste Mal wäre dann Thema in der BV 9 die Bauvoranfrage.

Logistikhalle Am Trippelsberg Die für die Sitzung gestellte Bauvoranfrage zur "Errichtung einer Logistik-Halle mit Bürobereich und Lkw-Anlieferungen" fand bei den BV-Mitgliedern keine Gnade. Wegen Beratungsbedarfs wurde der Tagesordnungspunkt vertagt. Einige Mitglieder bemängelten, dass sie das Verkehrsgutachten nicht haben einsehen können. Sie glaubten den Ausführungen eines Stadt-Mitarbeiters nicht, dass der zusätzliche Verkehr die Kreuzungen nicht belastet. Nach desen Worten soll dort kein Verteilzentrum entstehen. Vor Ort soll aber angeliefert und kommissioniert werden. Für die BV-Vertreter passten diese Aussagen aber nicht zusammen. Inhaber der Fläche ist die Stadt-Tochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz. Zwei Betriebe sollen die Anlage nutzen.

Gutshof Niederheid Grünes Licht gaben die Bezirkspolitiker zu der Bauvoranfrage für den Gutshof Niederheid; aber erst einmal nur im Bezug für Nutzungsänderungen von Stall- und Wohnbereichen. Bei dem Bau der drei geplanten Reithallen gab es noch Beratungsbedarf. Deshalb stimmte das Gremium einem Änderungsantrag mit dem Wortlaut "Für die genaue Verortung und Vermaßung der geplanten Reithallen wird die Bezirksvertretung 9 im Rahmen des Bauantragsverfahrens erneut beteiligt." Ein Investor will den Hof auf gesunde finanzielle und professionelle Füße stellen.

Ausbauplanungen des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums In Sachen Sport und Verwaltung kann man Udo Skalnik, stellvertretender Bezirksbürgermeister und bis zu seiner Pensionierung Leiter des städtischen Sportamtes, nichts vormachen. Und so war dem SPD-Mann beim Lesen der Unterlagen aufgefallen, dass bei der geplanten Erweiterung des Annette-Gymnasiums an der Brucknerstraße, damit dieses künftig immer fünf Eingangsklassen aufnehmen kann, keine Rede von einer zusätzlichen Sporthalle ist. Dieses Manko war auch den Mitgliedern der Annette-Schulkonferenz bei der Vorstellung der Pläne am vergangenen Mittwoch aufgefallen. Bei der Verwaltung geht man davon aus, dass die Annette-Gymnasiasten künftig die ebenfalls in der Planung befindliche neue Dreifach-Sporthalle an der Koblenzer Straße mitbenutzen können. Allerdings rechnete Skalnik vor, dass die schon durch die beiden anliegenden Schulen - Gymnasium Koblenzer Straße und Theodor-Litt-Realschule - ausgelastet sei.

Parken in Spielstraßen Bei einer Gegenstimme hat die BV 9 beschlossen, dass die Verwaltung innerhalb eines Pilotprojektes gebeten wird, Dauerparkern das Abstellen ihres Kfz in Anwohnerstraßen schwerer zu machen. So soll künftig das Parken auf dem Tiroler Weg und der unteren Angerstraße nur noch mit Parkscheibe befristet auf zwei Stunden gestattet werden. Am Tiroler Weg sind den Anwohnern die benachbarten Kleingärtner ein Dorn im Auge, an der Angerstraße die Mitarbeiter des Sana-Krankenhauses. Überlegt werden könnte, so heißt es in einem Antrag der SPD, Anwohnerparkausweise an die Bewohner auszustellen. Die kosten allerdings Geld.

Quelle: RP