Karneval Erste VIP-Tribüne auf der Kö 2017-02-26T20:12+0100 2017-02-27T00:00+0100

Heute gibt es erstmals eine VIP-Tribüne auf der Königsallee am Rosenmontag. Der große Wagen direkt am Zugweg gehört der Warsteiner Brauerei, das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) vermietet die Flächen an der Flaniermeile und finanziert damit seine Aktivitäten. Heute Mittag setzt sich der Zug in Bewegung.