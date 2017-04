später lesen Düsseldorf Erster Fischmarkt am schönsten Tag FOTO: Anne Orthen FOTO: Anne Orthen 2017-04-09T20:51+0200 2017-04-10T00:00+0200

Ein Besuch auf dem Fischmarkt am Tonhallenufer war gestern am bisher wärmsten Tag des Jahres so beliebt, dass einige Menschen abgewiesen werden mussten. Securitys sorgten dafür, dass das Gedränge auf dem Markt nicht zulasten der Freude ging.