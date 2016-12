Sicherheit an Silvester: Erster Lichtmast in Düsseldorfer Altstadt steht

Erster Lichtmast in Düsseldorfer Altstadt steht

Sicherheit an Silvester

Mehr Licht für die Silvesternacht: Vor dem Rathaus in der Düsseldorfer Altstadt steht seit Montag ein Mast mit leistungsstarken Scheinwerfern. Er soll aus der Altstadtwache eingeschaltet werden können.

Ein weiterer Lichtmast wird in diesen Tagen an der Freitreppe installiert. In der Silvesternacht sollen beide einsetzbar sein.

Die Stadt setzt damit eine Anregung von Polizei und Politik um, die der Ordnungs- und Verkehrsausschuss im November beschlossen hat. Mit der Lichtanlage sollen die Ordnungsbehörden immer dann den Burgplatz erhellen können, wenn dort die Lage unübersichtlich zu werden droht.

FOTO: Bretz Andreas

Das war in der vergangenen Silvesternacht ebenso wie im Straßenkarneval der Fall. In den Karnevalsnächten hatte sich die Polizei aber mit einem mobilen Lichtmast zumindest im Bereich der Freitreppe behelfen können. Diese Erfahrung war ausschlaggebend für die Anschaffung der neuen Leuchten, die auch ins für den Sommer geplante Lichtkonzept für die gesamte Altstadt integriert werden sollen.

Nicht nur die Lampen über dem Burgplatz sind neu: Auch die ersten der insgesamt fünf zusätzlichen Videokameras der Polizei sind installiert. Drei sollen den Burgplatz, zwei weitere die Kurze Straße beobachten. Die Bilder werden direkt in die Altstadtwache übertragen, wo Beamte bislang nur die Bolkerstraße und Teile der Mertensgasse per Video im Blick hatten. Durch die Videobeobachtung und das zusätzliche Licht will die Polizei, auf Straftaten schneller reagieren können.

Kameras und Licht sind Bestandteil des Sicherheitskonzepts für die kommende Silvesternacht, in der ein Großaufgebot von Polizei und Ordnungsdienst verhindern soll, dass sich Übergriffe wie im vergangenen Jahr wiederholen. Erstmals hat die Stadt auch das Abbrennen von Feuerwerk in der Altstadt untersagt.

(sg)