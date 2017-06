Düsseldorf: Erweiterungsbau für Franz-Marc-Schule

Beim Schul-Ausbauprogramm sind die Förderschulen im Stadtbezirk 7 bisher zu kurz gekommen. Das wird sich nun ändern. Die Grundschule an der Benderstraße muss sich mit einer weiteren OGS-Gruppe dagegen noch gedulden. Von Marc Ingel

Mit Blick auf die steigenden Schülerzahlen in Düsseldorf (6400 mehr bis 2020/21 prognostiziert) hat der Rat bereits vier Maßnahmepakete beschlossen, um die Kapazitäten zu erweitern. Die Fortschreibung (bis 2022/23) der Schüler- und Raumprognosen hat jedoch gezeigt: Das reicht immer noch nicht. Konsequenz: Ein fünftes Maßnahmepaket ist in Vorbereitung und soll nach der Sommerpause beschlossen werden. Auch der Stadtbezirk 7 ist betroffen, Florian Dirszus, der den Schulneubau verantwortet, stellte die Pläne jetzt in der Bezirksvertretung 7 vor.

Grundschule Nach dem Umzug der Aloys-Odenthal-Schule an die Diepenstraße und der Aufstockung der Grundschule Unter den Eichen auf vier Züge ist jetzt die Martin-Luther-Schule an der Gotenstraße an der Reihe. Sie soll von zwei auf drei Züge erweitert werden. Als Übergangslösung bis das Dachgeschoss ausgebaut ist, gibt die benachbarte Rudolf-Hildebrand-Förderschule Räume ab. Für eine ganz neue Grundschule im Glasmacherviertel, die zum Teil auch das Neubaugebiet Quellenbusch abdecken könnte, liege bereits eine positive Machbarkeitsstudie vor, so Dirszus, wann dort wirklich gebaut werde, stehe in den Sternen.

Die Gutenbergschule an der Grafenberger Allee wird ihre Container-Dependance an der Diepenstraße Ende des laufenden Schuljahres verlieren. Weiterführende Schulen Längst nicht alle Grundschüler, die im Stadtbezirk 7 auf das Gymnasium wechseln wollen, finden einen Platz im Gerresheim- oder Marie-Curie-Gymnasium. "Die Erweiterungsmöglichkeiten sind mit der erreichten Fünfzügigkeit auch ausgereizt", sagt Dirszus.

Eine spürbare Entlastung erhofft er sich mit dem neuen Gymnasium in Grafental, 2019 könnte Baubeginn sein. Förderschulen Die am Lohbachweg benachbarten Franz-Marc- und Theodor-Andresen-Förderschulen (für geistige Entwicklung) platzen aus allen Nähten (rund 100 Schüler mehr in den vergangenen zehn Jahren). Die Franz-Marc-Schule musste schon Räume an der Rosmarinstraße in Anspruch nehmen, die aber nicht länger zur Verfügung stehen.

Für zwei Jahre können die Schüler noch an die Erfurter Straße ausweichen, dann ist auch da Schluss. Daher soll nun auf dem Gelände der Franz-Marc-Schule hinter der neuen Mensa ein Erweiterungsbau mit zwei bis drei Geschossen errichtet werden, der in zwei Jahren fertig sein könnte. Da die Verwaltung die hohe Dringlichkeit erkannt hat, hat sie diese Maßnahmen bereits jetzt - im Vorgriff auf das fünfte Schulausbaupaket - zur Abstimmung vorgelegt.

Hitze Ein ganz anderes Problem hat sich zuletzt bei der großen Hitze in den Gerresheimer Förderschulen gezeigt. In den Gebäuden aus den 70er Jahren sei es unerträglich heiß gewesen, haben Eltern geschildert. Eine Komplettsanierung würde jedoch neun Millionen Euro kosten. Und eine Nachrüstung einzelner Räume mit mobilen Klimageräten sei aus Brandschutzgründen nicht machbar, die Nachrüstung mit Klimaanlagen technisch nicht darstellbar, sagt Dirszus.

OGS Die Hanna-Zürndorfer-Grundschule an der Benderstraße bräuchte dringend eine weitere OGS-Gruppe (Offener Ganztag). Doch Dirszus musste Lehrer, Eltern und Kinder um mindestens ein weiteres Schuljahr vertrösten. "Es gibt Schulen, da ist die Nachfrage in der Tat noch größer." Für weiteres Personal fehle es aktuell an finanziellen Mitteln.

