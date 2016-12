Düsseldorf-Süd: Es ist Krippenzeit

In vielen Düsseldorfer Kirchen wird die Weihnachtsgeschichte auf unterschiedliche Art und Weise erzählt: Einige sind eher schlicht und abstrakt, andere opulent. Eines aber ist immer gleich: die Liebe zum Detail. Von Beate Gostincar-Walther und Olaf Staschik (Fotos)

Im Diözesanmuseum Brixen in Österreich steht eine Weihnachtskrippe mit sagenhaften 500 Figuren. Dabei fand sich in den Vorläufern, bildlichen Darstellungen zu Zeit des frühen Christentums - etwa um 500 nach Christi - laut Überlieferung allenfalls drei: das Jesuskind mit Ochs und Esel. Maria und Josef kamen erst im Mittelalter hinzu. Die sixtinische Kapelle der Kirche St. Maria Maggiore schmückt eine der ältesten figürlichen Weihnachtskrippen, sie soll aus dem Jahr 1289 stammen. Auch Düsseldorfer Kirchen zeigen zurzeit Darstellungen von Christi Geburt - jede für sich sehenswert und mit ihrer eigenen Geschichte. St. Maria Rosenkranz In der Kirche in Wersten ist für den massiven Stall zu Bethlehem eine tragfähige, stabile Holzunterlage notwendig; Dieser hat seinen Platz neben direkt dem Altar links. Die bemalten, zirka 40 bis 50 Zentimeter großen Holzfiguren schuf der 2008 verstorbene Bildhauer, Maler und Kalligraph Heinrich Gerhard Bücker aus Vellern im Kreis Warendorf in den Jahren 1961 bis 1965.

Sie hatte die Kirchengemeinde damals mit der Marienfigur und dem Kreuzweg in Auftrag gegeben. Zurzeit sind allerdings nur die Hirten und ihre Schafe aufgestellt. Allein auf dem moosbedeckten Weg mühen sie sich darum, dass zum Fest der Geburt Christ keines ihrer Schafe verloren geht. Aber das wirdsich in ein paar Tagen aänder: Heiligabend ziehen Maria, Josef und das Jesuskind in dieses eindrucksvolle Quartier ein.

Quelle: RP