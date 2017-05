E: Es ist Zeit für Schutz!

Wer an eine Bahnstrecke zieht, darf sich über Lärm nicht wundern - dieser Einspruch wird oft gegen die Initiativen von Anwohnern vorgebracht. Das ist in jedem Fall sehr kurz gegriffen, denn Lärm ist eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit. Und in diesem Fall liegen die Dinge grundsätzlich anders.

Denn natürlich gibt es die Strecke durch den Düsseldorfer Osten schon seit dem 19. Jahrhundert. Aber nun soll sie für einen Zweck eingesetzt werden, für den sie in ihrem jetzigen Zustand nicht herhalten kann: Niemand würde auf die Idee kommen, eine zentrale europäische Achse für den Güterverkehr mitten durch eine dicht besiedelte Großstadt zu bauen. Und nur, weil das sich historisch so ergeben hat und das Gesetz an dieser Stelle eine Lücke hat, sollten die Anwohner nicht ohne Schutz bleiben.

Am Ende könnte sich der Ausbau der TEN-Strecke daher sogar als Segen erweisen - falls die Überzeugungsarbeit in Berlin gelingt. Die Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten, die allesamt ihre Unterstützung versprochen haben, sind nun besonders in der Pflicht.

